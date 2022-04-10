المجلس الرئاسي اليمني يبدأ ترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

بدأ مجلس القيادة الرئاسي اليمني أولى تحركاته لترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية لتتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة، وأكدت مصادر مطلعة، أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائب قيادة المجلس العميد طارق صالح، عقدا اجتماعات منفردة مع قيادات وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين، في أولى عمليات إعادة تنظيم وهيكلة الجانبين الأمني والعسكري، لاستيعاب متغيرات المرحلة الراهنة، ومخرجات مشاورات الرياض الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد صالح، التقى بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وأكد أهمية تعزيز الجاهزية القتالية والإعداد القتالي والتعبوي والمعنوي لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروقات الحوثية للهدنة ومنع الميليشيات الحوثية من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض، كما أكد أهمية تكاتف جهود جميع قوى الشعب اليمني من أجل مساندة جهود المجلس لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد التقى العميد طارق، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وشدد على ضرورة تعزيز اليقظة العالية والحس الأمني، من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

من جانبه، التقي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وشدد على أهمية التزام قيادة الوزارة بتوجيهات المجلس وتنفيذها لكل المهام المسندة إليها.

كما التقى اللواء الزبيدي، قيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وحثهم على الالتزام الدائم بتوجيهات المجلس، كما أكد خلال لقائه محافظ البيضاء ناصر السوادي، أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية لإسناد الجبهات في المحافظة.

من جانبه أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، في كلمة له أمام تخرج دورة أمنية في مأرب، أن مرحلة ما بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مرحلة جديدة سيتم فيها التخلص من الكهنوت الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإرساء الامن والاستقرار في اليمن.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا للمركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، مؤكدا رصد 141 خرقاً للهدنة ارتكبتها الميليشيات، منها 44 خرقًا للهدنة في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً للهدنة شمال وغرب وجنوب مأرب، و18 خرقاً للهدنة في محوري البرح وحيس، و8 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و3 خروقات للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع.

وأشار المركز إلى أن الخروقات تنوعت بين القصف المدفعي وبالعيارات الرشاشة، وعمليات استحداث مواقع وشق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع.

وفي صنعاء، قتل اثنين من عناصر الحوثي على يد عناصر قبلية من بني شداد، على خلفية احتجاز فتاة في قسم شرطة، كما أقدمت الميليشيات على اقتحام مسجد "أحمد ناصر" في شارع هائل وسط صنعاء.

وفي محافظة اب، اقتحمت عناصر مسلحة حوثية، مقر ثلاث إذاعات خاصة في المحافظة، هي "إذاعة سمارة إف إم، وإذاعة اللون إف إم، وإذاعة يمن ميوزك إف إم"، وقامت بتحطيم تجهيزات تلك الإذاعات وإغلاقها.

إلى ذلك أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، نزع 1444 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المشروع في بيان على "تويتر"، أنه تمكن من تطهير 311.661 مترا مربعا من الأراضي اليمنية كانت مفخخة، ليرتفع أعداد الألغام والذخائر المنزوعة منذ بداية المشروع حتى الآن إلى 330.981 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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