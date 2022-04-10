جونسون من أوكرانيا: فظائع بوتشا «شوهت» سمعة بوتين

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت ان الفظائع التي ارتكبت في مدينة بوتشا قرب كييف حيث عثر على عشرات من جثث المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية، «شوهت في شكل دائم» سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي إثر لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف «ما فعله بوتين في بوتشا وإيربين هو جرائم حرب، وقد شوهت في شكل دائم سمعته وسمعة حكومته».

واعتبر جونسون أن بوتين «تعرض لانتكاسة» محذرا من أنه «سيُصعّد الضغط الآن في دونباس والشرق».

وتابع «لهذا السبب فإنه من الأهمية بمكان... أن نواصل نحن، أصدقاءكم، تقديم كل ما في وسعنا من دعم»، متعهدا تزويد كييف آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

كما تعهد جونسون تكثيف العقوبات «أسبوعا بعد آخر» ضد روسيا و«الابتعاد عن استخدام المحروقات الروسية».

وأكد بوريس جونسون أنه قبل الغزو الروسي «أشارت تقارير الاستخبارات العسكرية التي كانت متوافرة إلى أن الروس يعتقدون بإمكان السيطرة على أوكرانيا خلال أيام وأن كييف ستسقط في أيدي جيشهم في غضون ساعات. كم كانوا مخطئين!»، مشيدا بـ«شجاعة» الأوكرانيين.

وتابع محتفيا بالأوكرانيين «خلال الأسابيع القليلة الماضية، اكتشف العالم أبطالا جددا، وهؤلاء الأبطال هم الشعب الأوكراني».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news