إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في العراق

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعلن التحالف الدولي الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت قاعدة في العراق تضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال التحالف في بيان إن الطائرة أسقطت ليلا عند دخولها قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، مضيفا أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار".

وتستضيف قاعدة عين الأسد قوات من التحالف لكنها تخضع لسيطرة الجيش العراقي.

يرجع آخر هجوم بطائرة مسيّرة ضد القاعدة إلى 4 يناير، وأسقطت حينها طائرتان مسيّرتان مفخختان بدون وقوع إصابات.

في الأشهر الأخيرة، استهدفت عشرات الهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة القوات والمصالح الأميركية في العراق.

ويتمركز حاليا نحو 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من الدول الأعضاء في التحالف في ثلاث قواعد تسيطر عليها القوات العراقية، بينها قاعدة عين الأسد.

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