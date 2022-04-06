الكويت.. إحصائية تكشف تصدر جنسية عربية سوق العمل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

الكويت.. إحصائية تكشف حجم الجنسيات بسوق العمل وانخفاض المقيمين المصريين

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الادارة المركزية للإحصاء في الكويت خروج 27.2 ألف عامل وافد من سوق العمل المحلي، خلال ثلاثة أشهر فقط، مبينة ان عدد العمالة الاجنبية في السوق بلغ مليونا و479 الفا و545 عاملا، فيما بلغ عددهم في ديسمبر الماضي مليونا و452 الفا و344.

ورغم انخفاض العدد، فإن المقيمين من الجنسية المصرية حافظوا على صدارة أعلى جنسية في سوق العمل المحلي (باستثناء القطاع العائلي)، وفق بيانات «الإحصاء» عن سوق العمل في ديسمبر 2021، بإجمالي نحو 451 ألفا، تلاهم العمال من الهند بإجمالي بلغ 437 ألفا، ثم العمالة البنغلادشية بـ 158 الفا و700، ثم باكستان بـ69.5 الف عامل، والفلبين بـ64.3 الف عامل، وسوريا بـ 63.3 الفا، ونيبال بـ38 الفا، والاردن بـ25.5 الفا، وايران بـ20 الفا.

واظهرت الإحصائية، التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، ان الكوادر الوطنية تعد ثالث أكبر عمالة في سوق العمل المحلي، وبلغ عددهم في ديسمبر 2021 نحو 430 الفا و128 مواطنا ومواطنة، مسجلين ارتفاعا بلغ نحو 6 الاف خلال 3 أشهر، جميعهم يعملون بالقطاع الحكومي.

وبلغ عدد الموظفين المواطنين في «الحكومي» في الفترة المذكورة نحو 357.9 الفا، مسجلين ارتفاعا بلغ نحو 6 آلاف و270 مواطنا ومواطنة، بينما انخفض عددهم في «الخاص» خلال 3 اشهر بنحو 330 مواطنا ومواطنة ليبلغ في ديسمبر الماضي 72222 مواطنا ومواطنة.

أعداد بعض الأجانب في سوق العمل (باستثناء القطاع العائلي):

• 451 ألف مصري

• 437 ألف هندي

• 158.7 ألف بنغالي

• 69.5 ألف باكستاني

• 64.3 ألف فلبيني

• 63.3 ألف سوري

• 38 ألف نيبالي

• 25.5 ألف أردني

• 20 ألف إيراني

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