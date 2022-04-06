أميركا تعتزم حظر الاستثمار في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستعلن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا بالتنسيق مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، رداً على ارتكاب القوات العسكرية الروسية جرائم حرب في أوكرانيا. ونقلت التقارير عن مسؤول في الإدارة الأمريكية القول إن العقوبات ستشمل فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في روسيا.

من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا وقد تشمل قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وتقترح المفوضية الأوروبية فرض حظر على صادرات الفحم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في حين يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث حزمة عقوبة جديدة على روسيا.

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