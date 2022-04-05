واشنطن تمنع روسيا من تسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ستمنع الولايات المتحدة روسيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.

وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية: "اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها"، موضحا أنه مع هذا الإجراء ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو استخدام إيرادات جديدة أو التخلف عن السداد.

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