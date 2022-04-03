بدء المرحلة الثانية من المشاورات اليمنية في الرياض

المصدر: الرياض وصنعاء – الإمارات اليوم

بدأت لجان مشاورات الرياض "اليمنية – اليمنية" اليوم، المرحلة الثانية من المحادثات التي تجري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهي المرحلة المعنية بتحديد القضايا والتحديات التي تواجه كل محور من المحاور الستة.

وكانت اللجان الست الموزعة على المحاور" السياسية والاقتصادية، والعسكرية، والإنسانية، والاجتماعية والإعلامية"، قد أنجزت المرحلة الأولى داخل اللجان الست، في تشخيص الوضع الراهن.

وتستمر ، اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومدتها شهران، قابلة للتجديد بموافقة الأطراف، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

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