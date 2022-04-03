سلسلة انفجارات وتصاعد الدخان في مدينة أوديسا الأوكرانية

المصدر: وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله إنه سُمع دوي سلسلة انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم. ولم تُعلن معلومات رسمية عن الهجوم.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحا (3:00 غرينتش) في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الاستراتيجية وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

هذا وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي الذي انسحب من مناطق في محيط كييف قام بزرع مئات الألغام قبل انسحابه.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة السيطرة على كامل منطقة كييف من القوات الروسية.

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