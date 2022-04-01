"مرصد المجمعة" السعودي: غدًا أول أيام رمضان فلكيًّا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في المملكة العربية السعودية أنه استكمل الاستعدادات لرصد هلال شهر رمضان 1443 مساء اليوم الجمعة 29 شعبان الموافق 1 أبريل 2022م.

وقال المرصد: يسرّ المرصد الفلكي أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال، والتي توضح أنه في يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م بحسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيَحدث الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الرياض، وستَغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:36، بينما سيغرب الهلال الساعة 6:53".

وأضاف: أما في موقع المرصد الفلكي بحوطة سدير فستَغرب الشمس الساعة 6:13 دقيقة عند درجة 275، وسيَغرب الهلال الساعة 6:29 دقيقة عند درجة 273 أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 16 دقيقة تقريبًا بارتفاع 3.46 درجة واستطالة 5.2 درجة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news