انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض غداً

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تنطلق في الرياض، غداً الأربعاء، المشاورات "اليمنية – اليمنية"، وتستمر حتى السابع من أبريل المقبل، برعاية الأمم المتحدة ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتناقش المشاورات محاور عدة بينها العسكرية والسياسية وفتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح الحجرف، قد أكد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، كما أكد حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد و بما يحقق الأمن و الاستقرار.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في مأرب، تمكن قوات الشرعية والقبائل، من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة الجوبة جنوب المحافظة، خلال الساعات الماضية، بعد تصديها لمحاولات الميليشيات الحوثية بالتقدم نحو سلسلة جبال البلق في المحور الرملي.

وذكر قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، اللواء منصور ثوابة، أن القوات والقبائل باتت تحاصر جبهة "ملعاء" في محيط معسكر ومنطقة "ام ريش"، بعد خوضها معارك ضد الميليشيات.

وفي عدن، اغتال مسلحين مجهولين قائد قوات الحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان "كرم المشرقي" واثنين من مرافقيه، بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء وصولهم مقر قوات الحزام الأمني في المديرية فجر اليوم.

وفي إب، قُتل خمسة مدنيين على أيدي مسلحين حوثيين تبادلوا إطلاق النار على خلفية توزيع مساعدات غذائية في مديرية القفر شمال غرب المحافظة.

وفي لحج أصيب طفل يدعى نجيب القاضي بجروح إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحوثيين.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إتلاف وتفجير 1500 لغم وعبوة ناسفة في عسيلان شبوة وحيس الحديدة، مشيرا في بيان صحافي إلى تأمين 5 قرى في مديرية حيس بينها مدرسة الحلة من الألغام.

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