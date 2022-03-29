وزيرة الثقافة ابنة رئيس الشيشان تلحن وتؤدي أغنية لدعم المقاتلين في أوكرانيا.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عبر حسابه على تليجرام، أن ابنته وزيرة الثقافة في الجمهورية التابعة للإتحاد الروسي عائشة قديروفا، قامت بأداء أغنية من ألحانها تكريما للمقاتلين الشيشان المشاركين في الحرب الروسية على أراضي أوكرانيا.

ووفقا لقديروف، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت دعم جميع مواطني جمهورية الشيشان قولًا وفعلًا للعسكريين الشيشان الموجودين في أوكرانيا.

وأثنى رئيس الجمهورية رمضان قديروف على وطنية الوزيرة وأضاف: "وزيرة الثقافة في جمهورية الشيشان عائشة قديروفا أسعدتني هي الأخرى. اتضح أنها خصصت أغنية للجنود الشيشان المشاركين في القتال في أوكرانيا، والتي غنتها هي بنفسها. تتحدث كلمات الأغنية عن الثبات والشجاعة والنبل والبطولة التي يبديها المحاربون الشيشان. دون أي مبالغة ، لأكون صريحًا، كلمات الأغنية مؤثرة وتجعلك تستمع بمشاعر عالية. بالتأكيد ، عائشة وضعت كل روحها في هذا النص والأداء".

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