شاهد.. انهيار صخري في سلطنة عمان.. والكشف عن الضحايا
كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عن تعرض محافظة الظاهرة لانهيار صخري أسفر عن مصرع ستة عمال وإسعاف أربعة آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة .
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر :"لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمل فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة ، في البحث عن المفقودين، وحتى اللحظة تم انتشال ستة أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف أربعة آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".
وأكدت الهيئة ،أنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".
🎥 لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين.— الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 27, 2022
حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/hVIFoILO89
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news