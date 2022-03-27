شاهد.. انهيار صخري في سلطنة عمان.. والكشف عن الضحايا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عن تعرض محافظة الظاهرة لانهيار صخري أسفر عن مصرع ستة عمال وإسعاف أربعة آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة .

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر :"لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمل فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة ، في البحث عن المفقودين، وحتى اللحظة تم انتشال ستة أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف أربعة آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".

وأكدت الهيئة ،أنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".

🎥 لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين.

حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/hVIFoILO89 — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 27, 2022

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