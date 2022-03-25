شاهد.. صاروخ "الخنجر" الروسي يُدمر مستودع أسلحة أوكراني.. وذهول مراسل أميركي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مراسل أميركي، ‏لحظة قصف صاروخ كينغال "الخنجر" الروسي، لأحد مستودعات الأسلحة الأوكرانية، بعمق 136 متراً تحت الأرض.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي قام المراسل الأميركي بتصويره، لحظة سقوط الصاروخ الروسي "الخنجر"، والذي تصل سرعته 12 ألف كم في الساعة، أي أنه أسرع من الصوت بـ 10 مرات.

وذُهل المراسل الأميركي الذي كان يقف على مسافة بعيدة من الانفجار، من هول المشهد، وعلق قائلًا: "يا إلهي".

💢صاروخ كينجال الروسي المخيف🇷🇺 🔥

تبلغ سرعته 12 الف كم ف/ي وهوه أسرع من الصوت ب 10 مرات شاهد ذهول المراسل الامريكي حينما شاهده

علما انه اصاب مستودع للاسلحه الاوكرانيه بعمق 136 متر تحت الارض#الحرب_العالمية_الثالثة#الحرب_الاوكرانية_الروسية pic.twitter.com/4sSyJUkPD0 — Aziz AlYazidi (@azg4444) March 25, 2022

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