شاهد.. صاروخ "الخنجر" الروسي يُدمر مستودع أسلحة أوكراني.. وذهول مراسل أميركي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

وثق مراسل أميركي، ‏لحظة قصف صاروخ كينغال "الخنجر" الروسي، لأحد مستودعات الأسلحة الأوكرانية، بعمق 136 متراً تحت الأرض.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي قام المراسل الأميركي بتصويره، لحظة سقوط الصاروخ الروسي "الخنجر"، والذي تصل سرعته 12 ألف كم في الساعة، أي أنه أسرع من الصوت بـ 10 مرات.

وذُهل المراسل الأميركي الذي كان يقف على مسافة بعيدة من الانفجار، من هول المشهد، وعلق قائلًا: "يا إلهي".

طباعة
:
أعلى