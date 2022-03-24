بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

المصدر: بروكسل - وكالات

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وتوجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة المقبلة للمجموعة بدلا من روسيا.

واعلن الرئيس الأميركي في بروكسل الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان يراهن على انقسام حلف شمال الأطلسي" حين بدأ غزو أوكرانيا، لكن الحلف "موحد اليوم اكثر من أي وقت".

وقال بايدن اثر قمة لحلف الأطلسي ومجموعة السبع في بروكسل أن بوتين "لم يعتقد أننا سنتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة. حلف شمال الأطلسي موحد اليوم اكثر من أي وقت مضى. لقد حصل بوتين تماما على عكس ما كان يريده حين اجتاح أوكرانيا".

وتابع الرئيس الأميركي، إنه سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن خلال تصريحاته: "لم أهدد الرئيس الصيني، لكنني تحدثت بصراحة معه حول تبعات تقديم مساعدة لروسيا، وقلت له إن مستقبل اقتصاد بلاده مع الغرب وليس مع روسيا".

وأفاد بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، بأن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، معلنا نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا، وأن رفع قدرة الحلف القتالية ستستمر في شرق أوروبا.

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