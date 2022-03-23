رئيس بوتين في أول وظيفة له في الكرملين.. استقالة أنتالوي تشوبايس

المصدر: موسكو - رويترز

استقال مساعد بارز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من منصبه، بسبب الحرب على أوكرانيا، وفق ما أوردته، الأربعاء.

وقال مصدران لـ"رويترز" إن أنتالوي تشوبايس، غادر روسيا، ولا ينوي العودة إليها مجددا.

ويعد تشوبايس أول مسؤول كبير ينفصل عن الكرملين منذ أن بدء الحرب في أوكرانيا قبل شهر.

وأكد الكرملين أن تشوبايس استقال من تلقاء نفسه.

ولم تستطع "رويترز" الاتصال به لأنه أغلق هاتفه على ما يبدو، بينما لم تذكر المصادر مكان وجوده.

كان تشوبايس أحد المهندسين الرئيسيين لإصلاحات بوريس يلتسين الاقتصادية في التسعينيات، وكان رئيس بوتين في أول وظيفة له في الكرملين.

وأدار الرجل لاحقًا شركات حكومية كبيرة في عهد بوتين وشغل وظائف سياسية، وعمل مؤخرًا كمبعوث خاص للكرملين للمنظمات الدولية.

وأثار التقدم البطيء للجيش الروسي في أوكرانيا انتقادات وانقسامات داخل السلطة الحاكمة في روسيا.

وبعد أربعة أسابيع من الحرب التي تسببت في نزوح ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، فشلت روسيا في الاستيلاء على مدينة أوكرانية رئيسية واحدة أو عزل الحكومة، في حين أن العقوبات الغربية أبعدتها عن الاقتصاد العالمي.

وتكبدت القوات الروسية خسائر فادحة وتم تجميدها لمدة أسبوع على الأقل على معظم الجبهات وتواجه مشكلات في الإمداد ومقاومة شرسة.

وتقول موسكو إن هدفها هو نزع سلاح جارتها وإن "عمليتها العسكرية الخاصة" ستخطط لها، وتنفي استهداف المدنيين.

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