أردوغان يطلب من الاتحاد الأوروبي تحريك مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاتحاد الأوروبي استئناف "مفاوضات الانضمام" مع أنقرة، عشية قمة أوروبية في بروكسل حول الأوضاع في أوكرانيا.

وقال أردوغان في ختام لقاء عقده في أنقرة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام ويبدأ مفاوضات الاتحاد الجمركي دون الانجرار وراء حسابات ضيقة".

تعثرت المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005، في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة.

وفي نهاية عام 2020 رأت المفوضية الأوروبية أن فرص أنقرة في العضوية "متوقفة" بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي والتي اتخذها قادتها.

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