بسبب العقوبات.. روسيا توقف محادثات مع اليابان بشأن معاهدة سلام

المصدر: طوكيو ■ رويترز

انسحبت روسيا من محادثات لإبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمّدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ما أثار رد فعل غاضباً من اليابان.

ولم تُنهِ روسيا واليابان بشكل رسمي الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية بسبب الجزر الواقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل، وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. واستولى السوفييت على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمام البرلمان في طوكيو إنّ «هذا الوضع هو نتيجة العدوان الروسي في أوكرانيا». وأضاف أنّ «المحاولة لتحويل هذه القضية الى العلاقات اليابانية - الروسية غير مبرّرة على الإطلاق».

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