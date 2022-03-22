انطلاق طابور جديد من المتطوعين من الشيشان إلى أوكرانيا.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

انطلق طابور جديد من المتطوعين من جمهورية الشيشان تم تجهيزهم بمعدات قتالية كاملة إلى أوكرانيا من غروزني، وفقاً لما أعلنه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في قناته على "تليغرام" اليوم.

وكان برفقة العسكريين رئيس برلمان جمهورية الشيشان ماغوميد داودوف ونائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان أبوزيد فيسمرادوف، وعمدة غروزني خاس ماجوميد قديروف.

وخطب كل من داودوف وفيسمورادوف في المتطوعين الشيشان، حيث أشارا إلى أن المقاتلين لديهم فرصة كبيرة لرفع راية جمهورية الشيشان على مساحات من أوكرانيا، وغرس الخوف في قطاع الطرق (القوميين الإوكرانيين) الذين كانوا يرهبون سكان دونباس لمدة 8 سنوات".

وأكدا أن مهام الجنود الشيشان واضحة للغاية، وهي تحرير أوكرانيا من القومييين الأوكرانيين، على حد وصفهما، وأن المقاتلين جاهزون لأداء المهام العملياتية والقتالية الموكلة إليهم على أعلى مستوى.

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