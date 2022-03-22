أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف ثلاثة اسرائيليين

المصدر: أ ف ب

اتّهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية باختطاف ثلاثة إسرائيليين في مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا بعد احتلالها.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في منشور على فيسبوك «اختطف المحتلّون الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك».

ووُصف ميخائيل كوموك بأنه «ناشر» وصاحب شركة، لكنّ السلطات الأوكرانية لم تعط أي تفاصيل أخرى.

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