رئيس الشيشان يستحوذ على سيارة جنرال أوكراني "كتذكار" ويعد بقيادتها إلى قلب كييف.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

استقل رئيس الشيشان رمضان قديروف سيارة مصفحة لجنرال أوكراني أسير تمت مصادرتها من أحد قادة القوميين الأوكرانيين، وذلك حسبما أعلن على قناته في تطبيق "تليغرام" الروسي.

وتحدث رئيس الشيشان قائلاً: "السيارة المصفحة جديدة ولم يتم استخدامها على الإطلاق. على ما يبدو، فضل جنرال بانديرا الجلوس في ملجأ تحت الأرض ولم يسمح لمرؤوسيه باستخدام السيارة للغرض المقصود منها".

وبانديرا هي "منظمة القوميين الأوكرانيين"، التي تتهما روسيا بالنازية، خاصة أنها كانت متحالفة مع قوات الزعيم النازي أدولف هتلر وقت الحرب العالمية الثانية ضد قوات الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وقال قديروف أيضًا إنه قرر تحويل السيارة المصفحة لتكون خاصة به، ووعد بأنه "بعون الله" سيقود هذه السيارة إلى كييف في المستقبل القريب.

وأضاف: "حسنًا ، في المستقبل، أخطط لتأميم الشركة المنتجة لهذه المركبات المدرعة لتخصيص إنتاجها لاحتياجات الجيش الروسي".

في وقت سابق ، خاطب قديروف "كل النازيين ، بانديرا وغيرهم" في أوكرانيا وحثهم على إلقاء أسلحتهم. وشدد على أنه "إما أن تلقي سلاحك طواعية وتقبل العقوبة التي تستحقها، أو نخرجكم بأيدينا ونتخذ إجراءات عقابية بحقكم".

واستعرض الرئيس الشيشاني مجموعة جديدة من المركبات المدرعة للجنود والمتطوعين من الشيشان المشاركين في الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس الشيشان أن "الأفراد العسكريين والمتطوعين من جمهورية الشيشان المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا لديهم بالفعل أفضل وأحدث المعدات المادية والتقنية. مجموعة من المركبات المدرعة الحديثة، والتي اشتراها الصندوق خصيصًا لمقاتلينا".

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