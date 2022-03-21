رئيس الشيشان: القتال في أوكرانيا واجب على الجميع

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قام رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بتسجيل رسالة بالفيديو للشعب الشيشاني، شرح فيها الوضع في أوكرانيا ودعا إلى الصلاة من أجل مقاتلي الجمهورية الواقعة ضمن الاتحاد الفيدرالي الروسي.

وقال قاديروف في الفيديو المسجل: "نرى مجموعات من الناس في مختلف الشبكات الاجتماعية تهين وتحاول تشويه اسم الله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جماعة يسمون أنفسهم مسلمين يهينون الأولياء الموقرين" أي المقاتلين الشيشان الذين يحاربون في أوكرانيا ضمن الجيش الروسي.

وبحسب قاديروف، فإن المشاركة في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا واجب على الجميع.

كما أشار رئيس جمهورية الشيشان إلى أن المقاتلين الشيشان يقاتلون الأوكرانيين بشكل فعال.

وأكد على أن المقاتلين في أوكرانيا تغمرهم السعادة عندما يعلمون أن الشعب يدعو لهم ويصلى من أجل سلامتهم.

وأضاف "أناشدكم: من يستطيع ملء المسجد المركزي في غروزني، مسجد مدينة شالي. اجتمعوا للصلاة في أحيائكم. لا تناموا في هذا الوقت ، صلوا جماعة كما تصلون صلاة العيد".

بعد كل شيء ، يحاول أعداؤنا في أوروبا ضمان ترك ديننا والتوقف عن حمايته. لا يسمح لهم بالدعوة للصلاة. يقاتل رجالنا لضمان حصولنا دائمًا على فرصة للصلاة والدعوة للصلاة. لذلك آمل أن يستجيب كل ممثل الشيشان ، صغارا وكبارا ، لهذا الطلب.

وتابع "اتصل بمقاتلينا كل يوم. نحاول التأكد من أن مقاتلينا لديهم كل ما يحتاجون إليه. الآن هم فقط يريدون منا الدعاء. صلوا من أجل رجالنا في المساجد، في البيت، قوموا من أجل التهجد. ليقبل الله صلواتنا".

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