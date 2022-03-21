الشيشان ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى مقاتليها في أوكرانيا

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أرسلت المؤسسة العامة الإقليمية التي تحمل اسم "أحمد خادجي قديروف"، الرئيس السبق للشيشان ووالد الرئيس الحالي رمضان قاديروف، دفعة أخرى من المساعدات الغذائية إلى المقاتلين الشيشان المشاركين في الحرب لدعم الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال رسلان غونشايف، رئيس المكتب التمثيلي لرئيس جمهورية الشيشان في منطقة روستوف الروسية، في مقابلة مع مراسل "وكالة أنباء غروزني إنفورم"، "سنرسل الآن هذه المنتجات في اتجاه مدينة ماريوبول" الأوكرانية، وأكد أن ما تم إرساله، أي 50 طناً من الطعام، يكفي للقوات الشيشانية المقاتلة ضمن الجيش الروسي، ويفيض.

وشدد غونشايف على أن رئيس جمهورية الشيشان يشرف شخصياً علىعمل البعثة، فضلاً عن تنظيم نقل المساعدة للمقاتلين الشيشان.

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