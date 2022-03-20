شاهد.. "طالبان" تعتمد علما جديدا لأفغانستان

اعتمدت حركة "طالبان" رسميا علما جديدا لأفغانستان، ومنعت استخدام العلم القديم الذي يحتوى على 3 ألوان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة "طالبان"، لطف الله حبيبي، إن استخدام العلم الذي اعتمدته أفغانستان في وقت سابق، بات ممنوعا.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال جميع الزيارات الخارجية، التي أجرتها وفود من "طالبان" كان يتم تمثيلها بعلم النظام السابق.

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