الجامعة العربية تدين الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية

المصدر: القاهرة - وام

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساعات الأولى من اليوم عبر صاروخ باليستي و9 طائرات مسيرة على منشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب السعودية.

وقال أبوالغيط - في بيان وزعته الجامعة العربية - إن استمرار هذه الجماعة الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في السعودية يعكس مجدداً رفض الميليشيات الحوثية لجهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و 2624 .

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ استقرارها وصون أمنها.

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