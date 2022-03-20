الأمم المتحدة: الحرب تسببت في تشريد 10 مليون شخص في أوكرانيا

المصدر: جنيف - د ب أ

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تشريد 10 مليون شخص في الجمهورية السوفيتية السابقة.

جاء ذلك وفقا لما صرح به رئيس المفوضية، فيليبوغراندي، على موقع تويتر اليوم الأحد.

يذكر أن هذا العدد يعادل فعليا ربع عدد سكان أوكرانيا.

وحسب بيانات المفوضية، فإن نحو 3.4 مليون شخص نزحوا إلى الخارج حيث عبروا الحدود إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، فيما نزح العدد الباقي من منازلهم داخل بلادهم فرارا من الهجمات.

وأضاف غراندي أن " هؤلاء الذين يشنون الحرب في أي مكان في العالم مسؤولون عن معاناة السكان المدنيين الذين يتم إجبارهم على الفرار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news