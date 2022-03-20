أوكرانيا تعلن خسائر روسيا: مقتل 14 ألف جندي.. وتدمير آلاف القطع العسكرية

المصدر: كييف - د ب أ

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن نحو 14 ألفا و400 جندي روسي قتلوا في أوكرانيا حتى أمس السبت، مع فقدان آلاف القطع من المعدات الروسية أيضا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لمنشور من الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، خسرت روسيا أيضا 95 طائرة و 115 مروحية و 1470 عربة مدرعة و 213 قطعة مدفعية والعديد من قطع المعدات الأخرى. ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل.

وتتراوح التقديرات الأميركية للخسائر الروسية بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جندي، وفقا لمعلومات من مسؤولين أميركيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) تحدثوا لشبكة (سي إن إن).

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