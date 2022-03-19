الرئيس الشيشاني يعلن وصول "كتيبة متطوعين" للقتال في أوكرانيا

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  • عواصم - متابعات
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن وصول "كتيبة متطوعين" من جمهورية الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا هناك.

ونقلت "روسيا اليوم" عن قديروف قوله إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و"يكافحون مسلحي الكتائب القومية"، مضيفا أن "آلاف المتطوعين من الجمهورية يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم".

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