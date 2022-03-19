أميركا: يجب الاستعداد لعدم تحقيق العقوبات على روسيا أهدافها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العقوبات الأميركية على روسيا لا تهدف إلى أن تستمر إلى الأبد، بل ستستمر "حتى تغير موسكو مسارها".

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: "بالتأكيد، ليس هناك هدف للإبقاء على كل هذه العقوبات إلى الأبد. الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك روسيا".

وأضاف أنه يجب: "الاستعداد لأن يستمر ضغط العقوبات لفترة معينة، دون تتحقق النتيجة المرجوة على الفور".

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على روسيا، على خلفية بدء روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news