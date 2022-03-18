عبدالله بن زايد ودميتري كوليبا يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في أوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وجدد سموه خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

كما أكد سموه على التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وأشار سموه إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

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