بوتين يتهم أوكرانيا بارتكابها "جرائم حرب".. وماكرون قلق على مصير ماريوبول

المصدر: موسكو، باريس - وكالات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بارتكاب "جرائم حرب عديدة"، مؤكدا أن القوات التي تقودها موسكو تبذل "قصارى جهدها" لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال الكرملين في بيان إنه خلال هذه المكالمة "تم لفت الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها قوات الأمن والقوميون الأوكرانيون يوميا".

🎖مسؤول بالكرملين:



ماكرون على الخط ينتظر مكالمة بوتين. pic.twitter.com/5Iwj7IghgR — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) March 18, 2022

وأشار بوتين إلى "الهجمات الصاروخية والمدفعية واسعة النطاق على بلدات دونباس" في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لروسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن "القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أرواح المدنيين، لا سيما من خلال إقامة ممرات إنسانية لإجلائهم بأمان".

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، داعيًا إلى "رفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية"، بحسب الإليزيه.

وخلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسيْن الروسي والفرنسي والذي استمرّ ساعة وعشر دقائق، "طالب ماكرون من جديد إلى تنفيذ وقف إطلاق نار على الفور" في أوكرانيا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

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