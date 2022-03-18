دول البلطيق تطرد 10 دبلوماسيين روس

المصدر: فيلنيوس - رويترز

قالت وزارات الخارجية في كل من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا اليوم الجمعة إن الدول الثلاث طردت عشرة دبلوماسيين روس إجمالا.

وطردت ليتوانيا أربعة بينما طردت كل من لاتفيا وإستونيا ثلاثة دبلوماسيين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن "جميع إجراءات طرد الدبلوماسيين الروس غير المبررة سيتم مواجهتها بالردود المناسبة".

وكتب وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج في تغريدة على تويتر أن الدبلوماسيين الروس جرى طردهم في إجراء منسق "يتعلق بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي مع الأخذ في الاعتبار الغزو الروسي الجاري حاليا لأوكرانيا".

وقالت وزارة خارجية إستونيا في بيان إنها طردت الدبلوماسيين لأنهم "قوضوا أمن إستونيا بشكل مباشر ونشط ونشروا دعاية تبرر العمل العسكري الروسي".

وقالت ليتوانيا إنها طردت الدبلوماسيين "تضامنا مع أوكرانيا".

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