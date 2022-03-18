بوتين يتّهم أوكرانيا بـ"المماطلة" في المفاوضات

المصدر: موسكو - أ ف ب

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة السلطات الأوكرانية بـ"المماطلة" في المفاوضات لكنه أضاف بأن موسكو مستعدة للبحث عن حلول خلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال الكرملين بعد الاتصال "تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيد من المقترحات غير الواقعية".

وأضاف "لكن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول بما يتوافق مع نهجها المعروف القائم على المبادئ".

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