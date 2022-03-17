ضربات روسية توقع 27 قتيلا في منطقة خاركيف الأوكرانية

المصدر: كييف - أ ف ب

قتل 27 شخصا على الأقل في عمليات قصف روسية الخميس في مدينة خاركيف المحاصرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت النيابة العامة الإقليمية عبر فيس بوك إن "العسكريين الروس قصفوا بالمدفعية بلدة ميريفا في منطقة خاركيف صباح الخميس. دُمرت مدرسة ومركز ثقافي وقتل 21 شخصا وجرح 25 بينهم 10 في حالة خطرة".

تقع بلدة ميريفا على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب غرب خاركيف.

وأضافت النيابة العامة التي نشرت صورتين لمبان دمرتها النيران إن "إزالة الأنقاض جارية".

كذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات بالقنابل العنقودية في بلدة كوزاشا لوبان التي تبعد حوالى خمسين كيلومترا شمال خاركيف، كما قال رئيس بلدية ديرغاتشي المجاورة فياتشيسلاف زادورينكو عبر فيس بوك.

وأوضح المسؤول المحلي أن "المحتلين قصفوا محطة القطار ومتاجر وصيدليات وغيرها من المباني المدنية في وسط البلدة"، موضحا أن المنشآت العسكرية لم تتضرر.

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