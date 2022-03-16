مجزرة "طابور خبز".. مقتل 10 مدنيين بمدينة أوكرانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دانت الولايات المتحدة إطلاق القوات الروسية، اليوم الأربعاء، النار على مدنيين كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز في تشيرنيهيف، بشمال أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت السفارة الأميركية في أوكرانيا "القوات الروسية قتلت 10 أشخاص كانوا في طابور لشراء الخبز بمدينة تشيرنيهيف".

وأكدت السفارة في تغريدة لها على "تويتر" بأنه "يجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات المروعة".

وشددت على أن الولايات المتحدة "تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان المساءلة عن أي جرائم فظيعة في أوكرانيا".

وتخضع العاصمة كييف، لحظر تجول منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس، بعد غارات عدة استهدفت مباني سكنية يومي الاثنين والثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات قوية، فجر الأربعاء، في العاصمة الأوكرانية، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأسود فوق المدينة حيث أسفرت غارات روسية على مبان سكنية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

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