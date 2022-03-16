"المشتركة" تنفذ عملية نوعية غرب تعز وجنوب الحديدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أعلن الاعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن تنفيذ عمليات نوعية ضد مواقع وأهداف لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات غرب تعز وجنوب الحديدة.

وأكد الاعلام، تدمير المشتركة لـ 9 أهداف للميليشيات الحوثية، بينها 5 في نطاق مديرية مقبنة غرب تعز، و3 جنوب مديرية الجراحي وهدف جنوب مديرية التحيتا، مشيرا إلى ان المشتركة وجهت ضربات مركزة بالسلاح المناسب على تحركات الميليشيات في تلك المناطق وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح.

وأوضحت، بان العملية جاءت بعد عملية رصد لجميع تحركات الميليشيات في تلك المناطق بهدف استحداث مواقع.

وفي حجة، أفشلت قوات الشرعية اليمنية، فجر اليوم، هجوم كبير لميليشيات الحوثي، باتجاه مواقعها شرق مديرية ميدي الساحلية في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وأكدت مصادر ميدانية، ان الهجوم الحوثي استهدف مناطق "مزارع النسيم، العمرية، المطارنة، والخضراء"، حيث تم التصدي للهجوم وتكبيد الحوثيين العديد من القتلى، بينهم القيادي الحوثي العميد حسين القرعي، والعقيد عرفات هادي العمقي، المكنى "أبو غزوان".

وأوضحت المصادر، بان مقاتلات التحالف كان لها الدور الكبير في التصدي لعمليات الحوثي الأخيرة شرق ميدي، كما استهدفت تعزيزات حوثية في حرض وعبس.

كما استهدفت مقاتلات التحالف موقعا حوثيا في جبهة البقع بمديرية كتاف شمال صعدة، ما أدى لمصرع عناصر حوثية بينهم خبراء أجانب، واستهدفت تعزيزات حوثية في مديرية خب والشعف بالجوف.

وفي مأرب، افشلت قوات الجيش والقبائل، هجمات حوثية باتجاه منطقتي الكسارة والمشجح، غرب مأرب، مع استمرار المعارك بين الجانبين في المحور الرملي جنوب مأرب، تركز باتجاه منطقة "الفلج شمال جلب البلق الشرقي".

وذكرت مصادر ميدانية، بان الهجمات الحوثية في مأرب، جاءت بعد وصول تعزيزات قتالية حوثية إلى تلك الجبهات بينهم عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت المصادر، ان الميليشيات تكبدت قتلى في الهجوم بمحور جنوب مأرب، بينهم قائد التدخل السريع في جنوب مأرب العميد وضاح شرف المراني، المكنى "أبو عبدالملك".

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة استهدفت مواقع الحوثيين في الجوبة، ومدغل، ما أدى لتدمير أربع آليات قتالية ومصرع واصابة عناصر الحوثي كانوا على متنها.

من جهة أخرى، أقدمت الميليشيات على قصف مدينة مأرب بصاروخ باليستي اطلقته من منطقة "عطفة البرام" بمديرية خولان العروش جنوب شرق صنعاء، سقط بمنطقة خالية دون احداث اضرار مادية او بشرية.

وفي تعز، قصفت ميليشيات الحوثي قرى منطقة "الخلل" بمديرية المسراخ جنوب شرق تعز، تسببت بوقوع اضرار في المنازل، وأوقعت إصابات في أوساط المدنيين.

وفي صنعاء، رفعت الميليشيات حالة الاستنفار في ظل اشتداد أزمة المشتقات النفطية وغياب الغاز المنزلي على مدى الاسابيع الماضية، وظهور شعارات مناوية للحوثيين في شوارع المدينة، حيث أقدمت على قتل عنصر أمني في مبنى وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.

وقامت بحملة اعتقالات بحق مشايخ عدد من القبائل، ورفضت اطلاق سراحهم الا بالتزام القيام بعمليات تحشيد مقاتلين إلى الجبهات.

كما الزمت المليشيات عقال الحارات وائمة المساجد بالدعوة للنفير الى الجبهات، بعد رفض القبائل حشد مقاتلين خلال الفترة الأخيرة على وقع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جبهات شبوة ومأرب وحجة.

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