التحالف ينفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وصعدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي مأرب وصعدة باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية في محافظة صعدة، أن مواجهات اندلعت في جبهات مديرية الصفراء شمال المحافظة بين قوات الجيش اليمني، والميليشيات الحوثية، التي حاولت استعادة مواقع تم تحريرها مؤخرا، وأكدت المصادر، تمكن القوات من إحراز انتصارات جديدة في المديرية، بعد شنها هجوم معاكس على الميليشيات التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والعدة.

وفي مديرية حيدان معقل زعيم الميليشيات المدعو "عبدالملك الحوثي"، قتلت امرأة جراء انفجار لغم حوثي في منطقة "طلان"، بعد أن قامت الميليشيات بزرع كمية من الألغام في المنطقة في محاولة منها إعاقة تقدم القوات المتقدمة من محور الظاهر.

وفي مأرب، سيطرت قوات الشرعية والقبائل، بمساندة مقاتلات التحالف، على منطقة "العكدة" في عملية نوعية أدت إلى تدمير ثلاث آليات حوثية ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وفي الجبهة الغربية لمأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من إفشال محاولة تسلل حوثية تجاه مواقعها في جبهة الكسارة وكبدتها خسائر كبيرة، وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة أدت إلى تدمير آليات قتالية حوثية ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات في الجوبة وصرواح.

وفي حجة، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه مدينة حرض التي شهدت معارك بين الجانبين.

وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك دارت بين الجانبين في جبهات شرق حرض، ومحيط منطقة بني حسن بمديرية عبس، أدت إلى مصرع العديد من الحوثيين، وإصابة آخرين، كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في مديريتي حرض وعبس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية.

وفي أبين، سقط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدفت موكب قائد الحزام الأمني عبداللطيف السيد، قرب جولة الحجر بمدينة جعار مركز مديرية خنفر غربي المحافظة، ووفقاً لمصادر أمنية في أبين فإن الانفجار أدى إلى مقتل أربعة وإصابة 8 آخرين من قوات الحزام الأمني المرافقة للسيد الذي نجا من الهجوم.

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