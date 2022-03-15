سماع دوي انفجارات ضخمة وسط العاصمة الاوكرانية

المصدر: أ ف ب

أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل صباح اليوم الثلاثاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ولم يكن بالإمكان معرفة السبب بشكل فوري.

وشاهد أحد مراسلي الوكالة أيضا عمودا من الدخان يرتفع من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجه الى المكان بسبب حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. وأحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news