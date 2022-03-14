موسكو تلغي الارتداء الإلزامي للكمامات

المصدر: موسكو - د ب أ

قررت العاصمة الروسية موسكو رفع الارتداء الإلزامي للكمامات جراء تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر مدونته اليوم الإثنين: "اعتبارا من غد الثلاثاء، سوف نرفع شرط ارتداء الكمامات الوقائية"، وذلك في معرض التوقيع على مرسوم في هذا الشأن.

ولم يعد إلزاميا على الشركات فحص درجات حرارة العاملين. وبحسب البيانات الحكومية اليوم الإثنين، جرى تسجيل 41 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في يوم واحد عبر روسيا. وخلال 24 ساعة، توفى أكثر من 500 شخص لأسباب على صلة بالفيروس.

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