زلزال قوي يضرب غربي الفلبين والعاصمة مانيلا

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر الإقليم الغربي للفلبين والعاصمة مانيلا اليوم الاثنين، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة حتى الآن، وفقا لمعهد رصد الزلازل الحكومي .

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع فجراليوم الاثنين،ويقع مركزه قبالة مدينة لوبانج بإقليم أوكسيدنتال ميندورو، على بعد 76 كيلومترا جنوب غربي مانيلا.

وتفاوت شعور السكان بشدة الزلزال داخل العاصمة مانيلا وفي إقليمي باتانجاس و كافيت القريبين علاوة على إقليم زامباليس، الذي يبعد 83 كيلومترا شمال لوبانج، وفقا للمعهد.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية منذ الزلزال، بلغت شدة أقواها 4ر4 درجة على مقياس ريختر.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.

وكان زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وهو آخر زلزال قوي يضرب البلاد.

وفي يوليو 1990، قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون بشمال البلاد جراء زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد .

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