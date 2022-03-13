إفشال هجوم واسع للميليشيات الحوثية في مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت قوات الشرعية اليمنية مسنودة بالقبائل، أكبر هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية منذ أشهر على جنوب مأرب، استمر 18 ساعة، وأكدت مصادر ميدانية أن الحوثيين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات بعد حشدها ما تبقى من عناصرها في عدة جبهات، شنت هجوما واسعا في محاولة منها إحداث اختراق في الجبهة الجنوبية لمأرب، لكنها فشلت نتيجة صمود القوات والقبائل في جبهات المحور الرملي، فضلا عن مساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، والذي كان له الدور الفاعل في إفشال الهجوم.

وأعلن التحالف تنفيذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير 8 آليات عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وفي صعدة، قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع حوثية في مديريتي شدا ورازح، ما أدى إلى تدمير تحصينات وآليات قتالية ومصرع وإصابة عدد من الحوثيين، فضلا عن إسقاط مسيرة حوثية في رازح من قبل دفاعات الجيش اليمني.

وفي صنعاء، كشفت مصادر مطلعة عن وصول قواعد إطلاق صواريخ باليستية جديدة للميليشيات، تم نقل إحداها إلى منطقة العروش في خولان بريف صنعاء، ويمكن نقلها عبر سيارات عادية وليس فوق عربات عسكرية كبيرة.

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