إصابة شرطي في هجوم بسكين في فرنسا ومقتل المُعتدي

المصدر: مرسيليا - أ ف ب

أصيب شرطي في مرسيليا في جنوب فرنسا،السبت، على يد رجل يحمل سكينًا تمّ تحييده برصاص الشرطة، وتوفي متأثرًا بجروحه، حسبما أفادت مصادر في البلدية.

حصل الهجوم صباحا، حين هاجم الرجل ثلاثة من رجال شرطة البلدية، حسبما قال لوكالة فرانس برس، مساعد الأمن والشرطة البلدية في مدينة مرسيليا يانيك أوهانسيان.

وأضاف أن زملاء الشرطي المُستَهدَف "ردوا أولًا بأسلحتهم غير الفتّاكة، ثم ردّ أحد رجال الشرطة بسلاحه الفتاك" ما أدّى إلى إصابة المعتدي بجروح قاتلة.

وقال وزير الداخلية غيرالد دارمانان المتواجد في مرسيليا، صباح السبت لافتتاح مركز شرطة جديد، إن "المعتدي فرنسي" الجنسية.

وقال "في الوقت الراهن، على حد علمي، لا تعرفه أجهزة الشرطة ولم يكن لديه سجل جنائي".

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