البرلمان العربي يدين استهداف مصفاة الرياض

المصدر: القاهرة - وام

أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرة مسيرة، والذي نجم عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه.

وأكد البرلمان العربي -في بيان اصدره اليوم- أن هذا الاعتداء الجبان، الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكل أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي.

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جهتها أعربت جمهورية مصر العربية اليوم ، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت - في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم - شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة، مجددة وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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