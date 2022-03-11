الهند تطلق صاروخاً باتجاه باكستان ..ثم تعبرعن «أسف بالغ»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق الجيش الهندي، عن طريق الخطأ، صاروخاً باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، الجمعة، معبرة عن «أسف بالغ»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت، في بيان، إنه «في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ»، الأربعاء، وسقوطه في «منطقة في باكستان»، مؤكدة فتح تحقيق على مستوى عالٍ.

يذكر أن الدولتين المسلحتين نووياً خاضتا ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

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