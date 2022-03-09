الصين: العقوبات على روسيا تزيد الانقسام.. والكل سوف يخسر

المصدر: بكين - د ب أ

انتقدت الصين الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافة في بكين اليوم الأربعاء بأن "التلويح بالعصا الغليظة للعقوبات لن يحقق لنا السلام ولا الأمن ... لن تتسبب العقوبات سوى في صعوبات شديدة للاقتصاد وسبل العيش فى الدول المعنية".

وأضاف: "الكل سوف يخسر في هذا السيناريو. ولن تؤدي العقوبات سوى إلى زيادة الانقسام والمواجهة".

وأشار إلى أن الصين وروسيا تحافظان على تعاون جيد في قطاع الطاقة. وقال المتحدث: "سوف نواصل التعاون التجاري بشكل عادي".

وحول الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة إذا لم تلتزم البنوك والشركات الصينية بالعقوبات الأخرى المفروضة بالفعل، قال المتحدث إن الصين سوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن المصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين.

وقال تشاو إن الصين ترفض جميع العقوبات أحادية الجانب وتمديد الولاية القضائية الأمريكية إلى خارج الأراضي الأمريكية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية أوكرانيا وروسيا، يجب على الولايات المتحدة أن تأخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتتجنب تقويض حقوق الصين ومصالحها.

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