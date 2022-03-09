مقتل جنديين مصريين من «القبعات الزرق» بانفجار عبوة في مالي

المصدر: باماكو ■ أ.ف.ب

قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي، أول من أمس، بالقرب من منطقة موبتي (وسط)، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة. وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أوليفييه سالغادو في تغريدة «صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام، وإصابة أربعة آخرين».

ولاحقاً أكّدت الأمم المتحدة أنّ القتيلين هما جنديان مصريان.

ودان رئيس البعثة، القاسم وني، «بشدة هذا الهجوم»، داعياً في بيان «السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات».

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