مقتل شخصين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

المصدر: القاهرة ■ رويترز

ذكرت وسائل الإعلام السورية نقلاً عن مصدر عسكري أن هجوماً إسرائيلياً على محيط العاصمة السورية دمشق أمس، أسفر عن مقتل مدنيين وخلف بعض الأضرار المادية.

وأضاف المصدر العسكري «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ «حزب الله» اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل ثلاثة جنود سوريين في 24 فبراير في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط دمشق.

وخلال فبراير وحده، سجلت أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سورية. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية.

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