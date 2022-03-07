الاتحاد الأوروبي يبدأ دراسة ملف انضمام اوكرانيا ومولدافيا وجورجيا إليه

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أنه سيتم مناقشة طلب أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة.

وذكر ذلك في موقعه على تويتر ، حسب تقارير.

وألمحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة .

في الأول من مارس، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءً للنظر في طلب أوكرانيا للعضوية .

وقدم ممثل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف، طلب أوكرانيا الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الممثل الدائم لفرنسا، الذي يترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، فيليب ليجليس كوستا.

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