ترامب يقترح حرق الجيش الروسي بطائرات أميركية تحمل العلم الصيني

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتصريح "غريب" اقترح فيه إمكانية استخدام طائرات أميركية لقصف الجيش الروسي بعد وضع العلم الصيني عليها.

وقال ترامب خلال حفل للمانحين: "علينا وضع علم الصين على طائراتنا (إف-22) ثم نرسلها لحرق الجيش الروسي في الليل، ونقول إن الصين فعلتها ولسنا نحن، وسيبدآن بالقتال، بينما نجلس ونتفرج"، بحسب ما نقل عنه الصحافي الاستقصائي في "واشنطن بوست"، "جوش داوسي".

وجاء اقتراح ترامب مساء أمس السبت، في حديث إلى مانحي اللجنة الوطنية الجمهورية، بشأن الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها ردًّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "من خلال وضع العلم الصيني على المقاتلات الأميركية ستكون الولايات المتحدة قادرة على تعليم روسيا درسًا دون تحمّل المسؤولية عن ذلك في الوقت نفسه".

ورغم أن ترامب لم يعد رئيسًا للولايات المتحدة، فإنه لا يزال يثير الجدل بتصريحات تبدو غريبة، حول العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

وما إن نشر الصحافي داوسي تغريدته حتى شاركها الآلاف من مستخدمي تويتر، وأعرب العديد منهم عن ارتياحهم لأن ترامب لم يعد رئيسًا، قائلين إن اقتراحه يهدد العالم بأسره بحرب عالمية محتملة.

One other note on this: After he said it, Trump then changed his voice and acted like he was playing the role of a newscaster and said: "Russia and China are at war today." https://t.co/d1vlM8g2zC