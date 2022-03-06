تدمير منصة صواريخ "حوثية" بشمال صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منصة إطلاق صواريخ باليستية ومخزن أسلحة نوعية تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية، في منطقة "حرف سفيان" في عمران شمال صنعاء.

وفي حجة، أفشلت قوات الشرعية اليمنية، هجمات عدة لميليشيات الحوثي باتجاه المناطق المحررة في مديرتي "حرض وعبس" شمال المحافظة، موقعة في صفوف الحوثيين خسائر كبيرة.

وأفادت المصادر، بتدمير أنفاق مستحدثة للميليشيات في محيط مدينة حرض من قبل مقاتلات التحالف، كما تم إفشال هجمات حوثية شرق المدينة، وأخرى في محيط منطقة "بني حسن" في عبس.

وأشارت المصادر، إلى مصرع قيادات حوثية ميدانية خلال الساعات الماضية في جبهات حجة، فيما قصفت عناصر الميليشيات قرى سكنية في حيران المحررة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة اخرين.

وفي مأرب، دارت معارك عنيفة في جبهة الفليحة بالمحور الرملي الجنوبي للمدينة، وفي الجوف، واصلت قوات اللواء 48 مشاة، تأمين مناطق عدة في جبهة الاجاشر شمال المحافظة، بعد تحريرها، فيما قامت الفرق الهندسية التابعة للواء بنزع عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في المنطقة، حسبما ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وفي البيضاء، أفادت مصادر محلية، بقيام ميليشيات الحوثي فجر اليوم، بقصف مركز مديرية نعم ما أدى إلى تضرر العديد من المنازل والمباني الحكومية بينها مستشفى الساحة الريفي، وخلف حالة من الهلع لدى المرضى والطاقم الصحي، وأهالي المدينة.

وفي الضالع، واصلت عناصر الحوثي قصف منازل المدنيين في قرية المشاريح شمال المحافظة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة ما أدى إلى وقوع أضرار في المنازل، وخلف حالة من الهلع في أوساط الأهالي.

وفي حضرموت، أفادت مصادر أمنية بقيام مسلحين مجهولين باختطاف عاملين إغاثيين في منظمة دولية، تحت تهديد السلاح، في المنطقة الواقعة بين مديريتي القطن والعبر، مشيرة إلى أن المختطفان يحملان الجنسية الألمانية والمكسيكية، نافية التوصل إلى هوية الجناة أو ملابسات الجريمة.

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