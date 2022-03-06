بوتين يأمر بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يوجه فيه حكومة بلاده بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا.

ووفق وسائل الإعلام الروسية سيتعين على الحكومة في غضون يومين وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية، ويقضي المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

وقالت "روسيا اليوم" ووكالة "تاس" إن ذلك المرسوم جاء على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي، وشخصيات في القيادة الروسية ورجال أعمال في روسيا.

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